Традиционно почтовые службы чествуют великих граждан своей страны и посвящают им марки. В 2017-м очередь дошла и до Оскара де ла Ренты: американская USPS объявила, что в следующем году выпустит целый набор марок, вдохновленных одним из знаковых дизайнеров США - всего 11 штук, которые придумал арт-директор компании Дерри Нойес. На 10 из них изображены фрагменты самых известных творений кутюрье: смелые розовые, электрические синие, желтые и зеленые драпировки из тафты, богато расшитая камнями и стразами парча и замысловатые ботанические орнаменты на шелке. А на еще одной разместили портрет де ла Ренты авторства дуэта модных фотографов Инес ван Ламсверде и Винода Матадина.

«Новый год обещает быть исключительным, так как Почтовая служба продолжает выпускать почтовые марки, посвященные людям, событиям и культурным вехам, уникальным для истории нашей великой нации», – отметила представитель USPS Мэри-Энн Пеннер. Напомним, что Оскар де ла Рента скончался в 2014 году в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком. Модельер получил широкую известность благодаря сотрудничеству с первыми леди США и другими знаменитостями. В частности, наряды Oscar de la Renta носили Нэнси Рейган, Хиллари Клинтон, Сара Джессика Паркер, Дженнифер Гарнер и многие другие.

Если для американских дизайнеров честь получить именные марки - явление довольно редкое, в других странах дела обстоят иначе. Например, в прошлом году Министерство экономического развития Италии выпустило серию марок, посвященную внесшим весомый вклад в становление национальной экономики деятелям, среди которых оказался Сальваторе Феррагамо. Еще раньше, в 2012-м, королевская почта Великобритании отметила большой вклад в развитие современной британской культуры и искусства дизайнеров Александра Маккуина и Вивьен Вествуд выпуском именных марок.

В том же году Пол Смит в коллаборации с почтовым ведомством острова Мэн разработал марки в честь летней Олимпиады в Лондоне. А этой весной Джонатан Андерсон выпустил свой набор коллекционных марок с кадром из кампании J.W.Anderson.