Коко Роша, наверное, самая известная модель из Канады вслед за незабвенной Линдой Евангелистой. Свою профессиональную карьеру уроженка Торонто начала в 2004 году, подписав контракт с агентством SUPREME в Нью-Йорке. С тех пор Роша стала одной не только из самых популярных и востребованных, но и обсуждаемых моделей современности.

Причин тому несколько. Во-первых, Коко - из числа немногих, кто открыто высказывается против распространенности пищевых расстройств и бодишеминга в модельном бизнесе. Во-вторых, канадка, будучи религиозным человеком, отказывается позировать обнаженной или полуобнаженной. «Я не демонстрирую свою грудь, я не позирую с сигаретой в руке и я не целуюсь с парнями-моделями во время фотосессий. Я не сужу тех, кто это делает, мои лучшие подруги - модели Victoria’s Secret, просто я сама в этом не участвую», - говорит модель. В-третьих, канадка является настоящим мастером искусства позирования, за что она получила титул «королева поз» и даже выпустила книгу о том, как научиться вести себя перед камерой. В-четвертых, Роша стала одним из членов жюри шоу Наоми Кэмпбелл The Face. Но взрывной характер Черной пантеры и постоянные выпады в адрес канадки заставили ее покинуть проект – надо сказать, не без скандала.

Сегодня Коко Роша носит вполне заслуженную приставку «топ-модель» и входит в когорту звезд fashion-индустрии, которых не так-то просто заполучить для съемки или показа. И даже после рождения дочери в марте 2015 года модель все еще в строю и каждое ее появление– эксклюзив. Не стала исключением съемка для Harper’s Bazaar Vietnam.

Интересно, что девушка украсила сразу три обложки январского номера. За объективом камеры стоял Жанг Джинга. Снимки получились очень красочными и стильными. На них Коко позирует в необычных платьях, с букетом в руках. Модели сделали пышную прическу и довольно яркий макияж. Помимо этого, на страницах журнала модель предстает в роскошных нарядах вьетнамского дизайнера Фуонг Май, которая также выступила в качестве стилиста фотосессии. Нежные романтические образы дополняются цветочными мотивами.