В начале октября в Париже состоялся, пожалуй, самый долгожданный показ сезона –- Dior. Коллекцию весна-лето 2017 для французского бренда создавала его новый креативный директор и первая дизайнер-женщина в истории Дома – Мария Грация Кьюри, которая до этого 9 лет делила с Пьером Паоло Пиччиоли лидерское кресло Valentino.

Итальянка решила действовать решительно и изменить подопечную ей марку до неузнаваемости. Акцент в коллекции был сделан на феминизме. Первая часть показа буквально кричала о силе и самодостаточности женщины и состояла из образов, вдохновленных фехтовальной экипировкой с целями, обозначенными на груди красными сердцами. Вслед за этим последовал и прямой призыв ко всем женщинам - футболки украшали надписи «We should all be feminists» (Мы все должны быть феминистками).

Во второй части показа впервые за долгие годы в Dior вернулся романтизм: полупрозрачные юбки-пачки, кожаные минималистичные платья, длинные пальто, принты в виде сердец, звезд, животных – всю эту нежность разбавляли традиционные для бренда брючные костюмы, бар-жакеты и силуэт new look. Свою дебютную коллекцию дизайнер построила на сочетании белого, черного и синего, с несколькими алыми пятнами и очень деликатной вышивкой сердечками, мушками, золотыми листочками.

Самым точным описанием этого показа может послужить фраза с одной из представленных футболок - DIO(R)EVOLUTION. Революция действительно случилась – Мария Грация Кьюри изменила Dior и открыла новую главу в его истории.

Разумеется, мимо такой коллекции не могли пройти важнейшие глянцевые издания. Одним из них стал японский Vogue, креативным директором которого является не кто-нибудь, а сама Анна Делло Руссо. Февральский номер журнала украсила большая фотосессия с участием 15 топ-моделей, чья популярность в настоящее время стремительно набирает обороты. В объективе фото-дуэта Луиджи и Янго (Luigi & Iango) появились Рут Белл, Иман Хаммам, Одетт Павлова, Стелла Максвелл, Виттория Черетти, Бриджит Кос, Фаретта, Марьян Йонкман, Селена Форрест, Джесси Блумендал, Эллен Роса, Агнес Акерлунд, Камиль Юрель, Ясмин Вейналдум и Юн Янг Бе. В рамках студийной фотосессии девушки примерили наряды из коллекций Miu Miu, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Proenza Schouler, Chanel, Bottega Veneta, Prada, Céline, Fendi и Saint Laurent. А вот на обложке все поголовно красуются в первой коллекции Марии Грации Кьюри для обновленного Dior.