Американская актриса Гвинет Пэлтроу украсила обложку и страницы февральского выпуска InStyle US. Автором фотосессии выступил Грег Кэйдел, которому актриса позирует в одежде из коллекций Fendi, Loewe, Proenza Schouler, Dior и Louis Vuitton. Стилизовала фотосессию Мелисса Рубини. В интервью изданию Пэлтроу рассказала о своем дизайнерском опыте, отношении к возрасту и бракоразводном процессе с Крисом Мартином, который завершился прошлым летом.

Со слов певицы, разрыв стал не концом отношений, а началом их нового витка. «Он бывает в моем доме ежедневно. У каждого из нас есть своя жизнь, но наша семейная жизнь по-прежнему осталась. Наши добрые чувства друг к другу настолько крепки, что Крис принял бы пулю за меня, хотя я не его жена. Думаю, мы с ним внесли положительный вклад в культуру развода», - прокомментировала Гвинет.

Актриса и солист рок-группы Coldplay воспитывают двоих детей: 12-летнюю дочь Эппл и 10-летнего сына Мозеса. Инициатором развода была Пэлтроу и впервые заявила об этом в 2014 году, назвав происходящее между ней и Крисом Мартином термином conscious uncoupling («осознанное разъединение»). Во многих интервью последних лет она подчеркивала, что они всегда будут одной семьей.

Новый бойфренд актрисы - телевизионный сценарист и продюсер Брэд Фэлчак не возражает против такого присутствия бывшего мужа в жизни своей возлюбленной, потому что находится в аналогичной ситуации. «У него есть своя версия подобных отношений, где двое людей не пара, но по-прежнему семья», – объяснила Гвинет, имея в виду бывшую жену Фэлчака Сюзанну, вместе с которой он растит двоих детей.