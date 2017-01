Анна Кливленд – одна из самых востребованных и обсуждаемых топ-моделей мира. Известная своей грациозной нестандартной внешностью, американка – потомственная манекенщица, ведь ее мать Пэт Кливленд была когда-то звездой подиума, а отец – фотографом, поэтому с рождения девочка не просто соприкасалась с миром моды, но по сути дела жила в нем. Будучи совсем маленькой, Анна ходила на показы, и уже тогда ее приметил Карл Лагерфельд, который во многом поспособствовал ее карьере.

Грация и уверенность, которые передались Анне от матери, а также ее нетипичная внешность помогли девушке стать музой многих дизайнеров, в числе которых Жан-Поль Готье и Зак Позен.

В мае этого года Кливленд заключила с компанией All in the Works контракт на съемки документального автобиографического фильма. В нем рассказывается о детстве модели, а Карл Лагерфельд и Жан-Поль Готье вспоминают ее первые шаги по подиуму. Анна должна была сниматься на протяжении года, но спустя четыре месяца неожиданно отказалась продолжать сотрудничество. Теперь представители компании All in the Works просят компенсировать производственные и съемочные расходы.

Девушке грозит штраф до 350 000 долларов. В иске также указывается претензия в адрес ее модельного агентства Next Management.