Топ-модель Линдси Виксон сегодня нарасхват. Фотосессия с участием американки украсила декабрьский выпуск Vogue Russia. На страницах номера девушка демонстрирует актуальные бьюти-тренды сезона. Главный визажист Dior Питер Филлипс отдал предпочтение ярким оттенкам макияжа, который создается с помощью косметических средств французской марки. Автором фотосессии выступил Ричард Барбридж. Стилизовала съемку Анна Зюрова.

На самом деле 22-летняя Виксон – своего рода феномен современной fashion-индустрии. О карьере модели уроженка Канзаса мечтала с раннего детства. К ее счастью, физические данные вполне это позволяли – высокий рост, крайняя стройность и необычные черты лица, отличающие ее от тысяч других подростков, осаждающих модельные агентства, привлекли к себе внимание профессионалов.

В 15 лет Виксон вывесила свое портфолио на models.com, где его и обнаружил Стивен Майзел. Удивительное лицо школьницы: необыкновенно большие, широко расставленные глаза, крошечные, но очень пухлые губы неповторимой формы и щербинка между верхними зубами так поразили гуру модной фотографии, что он пригласил девушку на съемку для итальянского Vogue.

Свою карьеру Линдси начала в 2009 году, когда подписала контракт с агентством Vision Models в Лос-Анджелесе. После этого в американку с необычной внешностью буквально вцепилось нью-йоркское отделение французского Marilyn, среди моделей которого были Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Дебютный выход Виксон на подиум состоялся весной 2010 года в рамках показа коллекции дизайнера Синтии Стеффе на Неделе моды в Нью-Йорке. Затем Миучча Прада доверила девочке, похожей на красивую рыбку, открывать дефиле Prada весна-лето 2010 в Милане и сделала ее лицом Miu Miu.

За считанные месяцы карьера Виксон взлетела до небес. За год она подписала с десяток рекламных контрактов, снялась для Vogue, W, Love, i-D и приняла участие в 57 (!) весенне-летних показах 2011.

С тех пор Линдси превратилась из хорошенькой школьницы в одну из самых желанных моделей, как на подиумах, так и на страницах глянцевых журналов. Уже несколько лет подряд девушка стабильно входит в список 50 лучших манекенщиц по версии Интернет-портала models.com.

Сегодня за спиной американки под сотню показов на Неделях моды, съемки для Love Magazine, Teen Vogue, i-D, Pop magazine, Pop, Dazed and Confused и Interview. А сейчас к ним присоединился и российский Vogue.