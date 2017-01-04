С подачи дизайнера Софи Тиллет вопрос «Одевать Меланию Трамп или не одевать?» - стал главным в американской модной индустрии в конце 2016 года и разделил всю модную братию на два лагеря. Несколько модельеров, среди которых Марк Джейкобс и Том Форд, публично отказались снабжать первую леди США нарядами для выхода в свет, другие мудро проявили нейтралитет, а третьи открыто поддержали миссис Трамп. Так, например, Томми Хилфигер признался, что одевать Меланию - честь для любого дизайнера. Аналогичного мнения - Том Барун, Вера Вонг, Диана фон Фюрстенберг и Каролина Эррера.

Однако, даже если вся американская индустрия хором откажется иметь дело с новой первой леди США, Мелании все равно будет в чем ходить. В конце концов, первенство в мире моды с американцами делят французы, британцы и итальянцы.

Похоже, к дружелюбно настроенной группе теперь присоединился дуэт Dolce & Gabbana. В канун Нового года миссис Трамп появилась на вечеринке в Палм-Спрингс (Флорида) в маленьком черном платье итальянской марки, дополнив образ бриллиантовым браслетом и кольцом.

Стефано Габбана воспользовался этим событием, чтобы сделать комплимент первой леди США и заверить ее в своей расположенности. В своем Instagram-аккаунте модельер разместил фото Президента США с супругой и сделал ей комплимент: «Мелания Трамп #DGwoman спасибо! #madeinitaly».

На сайте бренда это платье - из натуральной шерсти и эластана - имеется в продаже по цене 2995 долларов.