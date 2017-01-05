Государственный Эрмитаж подготовил большой сюрприз всем почитателям моды, красивой обуви и поклонникам стиля Кэрри Брэдшоу. Следующей весной музей откроет масштабную ретроспективу туфель испанского мастера Маноло Бланика. В экспозицию войдут 214 пар обуви и три десятка эскизов к ним, созданных дизайнером за 45 лет. Выставка будет состоять из шести тематических секций: «Природа», «Гала», «Искусство и Архитектура», «Сердце», «География», «Материалы».

Первая, «Гала», покажет самые дорогие произведения дизайнера, а также обувь, созданную Блаником для фильма «Мария-Антуанета» Софии Копполы. Здесь будут собраны туфли неповторимых форм, из изысканных материалов, в том числе и украшенные драгоценностями.

Модели из раздела «Сердце» (Core) посвящены важным для дизайнера личностям: Анне Пьяджи, Рианне, Сесилу Битону, Брижит Бардо, Александру Македонскому. За каждой парой стоят определенные образы или истории, основанные на воспоминаниях, деталях из любимых книг и фильмов.

Секция «Материалы» расскажет об ателье мастера и о его любимых тканях. В своих работах он использует атлас, тафту, вельвет, твид, кашемир, ручное кружево, шерсть, лен, хлопок, шелковую парчу, оттоманский шелк. Помимо материалов в этом разделе выставки представлены фильмы о технике создания туфель.

В разделе «Географические влияния» покажут обувь, на которую Бланика вдохновили путешествия по всему миру и его впечатления об Англии, Италии, Японии, Африке, Испании. Например, здесь можно будет рассмотреть сапожки Retiro, посвященные русской культуре и в особенности эпохе Екатерины Великой.

Раздел «Природа» представляет собой коллекцию туфель, на создание которых дизайнера сподвигла флора и фауна. Такую обувь украшают цветы, пальмы, кактусы, клубника, кораллы, скалы и морские волны.

В последней секции «Архитектура и искусство» выставлены туфли, вдохновением для которых послужили архитектурные памятники, литература, кино или живописные произведения Франсиско де Сурбарана и Франсиско де Гойа, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Ротко, Пита Мондриана и Александра Колдера и скульпторов Генри Мура и Барбары Хепуорт.

Выставка откроется 28 апреля в Главном штабе Эрмитажа и будет работать до 23 июля 2017 года.