Сезон весна-лето 2017 пройдет под лозунгами феминизма. Dior, Versace, Lanvin – главные игроки fashion-индустрии решили в своих коллекциях спеть гимн сильной женщине и внушить им уверенности в себе.

Фиби Файло на этот путь встала уже давно. Ее новое творение для Céline – очередное заявление о статусе современной девушки как независимой, той, что давно не старается понравиться кому-то. Героиня Céline всегда одевается только для себя – поэтому никаких обтягивающих нарядов, откровенных вырезов и экстремальных шпилек. Им дизайнер предпочитает лаконичный крой и стиль унисекс.

Свободные черные пальто, шелковые блузы с высоким горлом и серые брючные костюмы стары как мир, но в исполнении Фиби Файло смотрятся свежо благодаря чистой палитре и неперегруженному крою. Белые платья, салатовые рубашки, синие плиссированные юбки, кожаные пальто в металлический «горошек», брюки и удлиненные жилеты – каждая вещь в коллекции самодостаточна.

За простотой Céline как всегда стоит важная идея. Дизайнер намеренно сталкивает современное стремление стереть рамки между полами и эпоху 50-х, когда роль женщины в обществе была четко обозначена.

Представлять столь лаконичную, но в тоже время амбивалентную коллекцию Файло в очередной раз пригласила немецкую модель Лену Хардт, которая уже представляла Céline в сезоне осень-зима 2016. На этот раз она и ее компаньон по съемочной площадке Лаура Морган предстали в объективе фотографа Талии Четрит.