Как оказалось, череда крупных отставок и назначений не осталась в 2016-м. Не успела пройти неделя с Нового года, как модную индустрию всколыхнула очередная волна кадровых перестановок. Первой, кто решил поддержать тенденцию, оказалась Клэр Уэйт Келлер - креативный директор Chloé проработала во французском Доме пять лет и не стала продлевать контракт, который заканчивается уже в марте этого года.

Согласно данным Reuters, англичанка приняла такое решение по семейным обстоятельствам, а именно - необходимости совмещать поездки на работу из Лондона в Париж с воспитанием троих детей. В 2011 году ради работы в Chloé Келлер переехала во Францию, на что не решался ни один из прежних креативных директоров. К слову, эта же причина побудила и Фиби Файло покинуть Chloé в 2006 году.

Кто станет преемником Клэр Уэйт, доподлинно неизвестно - официального заявления от Дома пока не последовало. По информации The Business of Fashion, место прочат ведущему дизайнеру Louis Vuitton Наташе Рамсей Леви, которая на протяжении последних 14 лет работала бок о бок с Николя Жескьером.

Новое назначение будет означать смену курса для Chloé. Если Клэр Уэйт Келлер оставалась верной духу французского бренда с его беззаботно хиппующими 70-ми и плавными романтичными силуэтами, то Наташа Рамсей Леви практиковала бескомпромиссный подход как в Balenciaga, так и в Louis Vuitton, используя более современные плотные текстуры, кожу и синтетику.

Поговаривают, что перемены коснутся и самого Николя Жескьера, уже неоднократно намекавшего о намерениях запустить собственный бренд. Контракт дизайнера с Louis Vuitton истекает в 2018 году, но внутри компании ходят слухи, что глобальные перемены могут произойти значительно раньше. LVMH пока отказывается комментировать кадровые перестановки в подведомственных ему брендах.