Уходящий год сложился для Беллы Хадид более чем удачно – по его итогам портал Models.com назвал девушку моделью года, что, согласитесь, немало. Грядущий обещает раскрыть и ее дизайнерский талант. На днях в интернете появились фото первых вещей коллекции, созданной Беллой для американского бренда Chrome Hearts, известного своими солнцезащитными очками и аксессуарами в байкерско-готическом стиле. Его фанатами давно являются Рианна, Леди Гага, A$AP Rocky и певец The Weeknd, но только Хадид удостоилась чести сотрудничать с маркой.

Все подробности коллаборации пока не раскрываются. Уже известно, что в коллекцию войдут глянцевые кожаные кепи белого, красного и синего цветов и футболки с дерзкой надписью «f *** you». Козыри марки: худи, кожаные куртки с «росписью» и серебряные ювелирные изделия в готическом стиле – можно не сомневаться, что все это встретится в Chrome Hearts x Bella Hadid.

Когда вещи поступят в продажу, не сообщается, цены пока также неизвестны, но судя потому, что под проект создан отдельный Instagram-аккаунт, это будет нечто масштабное. Хадид не только принимала участие в разработке дизайна, она также стала лицом коллекции.