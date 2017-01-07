Французские бренды Schiaparelli, а также Julien Fournié приобрели статус кутюрных Домов. Решение было принято 16 декабря во время заседания комиссии Министерства промышленности Франции, а уже 20 декабря руководящий орган французской моды French Couture Federation сделал соответствующее заявление.

В настоящее время статус постоянного члена Синдиката высокой мода имеет лишь 15 luxury-брендов (включая Christian Dior, Chanel, Giambattisra Valli, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela), которые строго придерживаются всех жестких требований. Также стоит отметить семь членов-корреспондентов, включая Giorgio Armani и Azzedine Alaia.

Напомним, что марка Schiaparelli была основана в 1927 году Эльзой Скиапарелли. Ее бренд стал особенно известным в 30-е годы после сотрудничества с Сальвадором Дали и Жаном Кокто, с которыми тесно дружила Эльза. Помимо одежды, под маркой также выходила парфюмерная продукция. В 1954 году модный Дом закрыли, однако в 2013 году итальянский предприниматель Диего Делла Валле принял решение о перезапуске бренда после 60-летнего перерыва и сразу обозначил кутюрное направление работы как основное. Первые коллекции для него создавал Марко Занини, которого в 2015 году на посту креативного директора сменил Бертран Гийом.

За пару лет Schiaparelli несколько раз принимали участие в кутюрной Неделе моды в Париже в качестве гостя, и только сейчас получили статус постоянного члена Синдиката. Впрочем, последнюю коллекцию осень-зима 2016 высоко оценили критики и редакторы моды, поэтому официальное признание было лишь вопросом времени.

Сегодня наряды бренда нередко можно встретить на красных дорожках, а одной из главных поклонниц сюрреалистичного кутюра Schiaparelli является актриса Тильда Суинтон.