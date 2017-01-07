В 2016 году известная своими коллаборациями компания M.A.C Cosmetics пошла на довольно смелый шаг, начав сотрудничество с Кейтлин Дженнер – одной из самых ярких символов мирового движения трансгендеров. По мнению руководства компании, Кейтлин удивительный человек, который не боится говорить правду и быть тем, кем хочется. Именно поэтому она представила коллекцию помад с говорящим названием Finally Free («Наконец-то свободна»). Сама Дженнер объясняет такой выбор тем, что ей очень хотелось объяснить, что чувствуют люди, сменившие пол. «Я та, кто я есть. Я наконец-то свободна», – сказала она.

Успех был оглушительным. Доходы от продаж составили 1,3 миллиона долларов и были переданы в благотворительный фонд M.A.C AIDS Fund's Transgender Initiative. Неудивительно, что бьюти-гигант решил расширить их сотрудничсетво. Дженнер анонсировала новую коллаборацию Caitlyn Jenner & M.A.C в своем Instagram: «Я рада за всех, вне зависимости от возраста, расы и пола, кто будет бесстрашно носить наши новые оттенки в 2017 году!».

В коллекцию вошли 15 бьюти-продуктов, включая карандаши для глаз, накладные ресницы, тени, двухцветные румяна, блески для губ и помады. Главной особенностью всех новинок стали универсальные нейтральные оттенки, подходящие людям с разными тонами кожи и волос.

«M.A.C стала первой компанией, которая обратилась ко мне с таким предложением. Создание целой коллекции - большая честь для меня Честно сказать, сотрудничество с брендом было моей огромной мечтой и фантазией, но я никогда не думала, что она претворится в жизнь», - рассказала Кейтлин. Вся линейка уже поступила в продажу в американском онлайн-магазине M.A.C.

Напомним, Кейтлин Дженнер, бывший муж Крис Дженнер и олимпийский чемпион в десятиборье 1976 года, сделала камин-аут в качестве трансгендерной женщины в 2015 году. Кейтлин прошла гормональную терапию и ряд пластических операций, но не делала хирургической коррекции пола, потому что уверена, что «быть женщиной - это в первую очередь вопрос самоощущения и образа жизни».