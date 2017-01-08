Показ американского бренда DKNY и постоянного участника Недели моды в Нью Йорке был запланирован на 15 февраля. Но в недавно опубликованном расписании его место занял Derek Lam. По информации WWD, вместо модного шоу Donna Karan New York проведет ряд презентаций и встреч в собственном шоу-руме.

Официального комментария со стороны компании не поступало. Вероятнее всего, соответствующее решение было принято в связи с изменениями в руководящем составе бренда. 2 декабря о своем уходе заявили сразу оба креативных директора DKNY Дао-И Чоу и Максвелл Осборн. Об отставке объявила и креативный директор бренда Кэролайн Браун. Кто возглавит творческий отдел марки - пока неизвестно.

Дао-И Чоу и Максвелл Осборн стали известны благодаря собственному бренду streetwear-одежды Public School, и уже потом были назначены на руководящие должности в DKNY. В интервью дизайнеры объяснили, что им было слишком сложно совмещать руководство двумя марками: в своем бренде им пришлось отказаться от деления коллекций на осенне-зимнюю и весенне-летнюю, а также мужскую и женскую и проводить показы не в ходе Недель моды, а автономно, в июне и декабре. Теперь же, они вплотную займутся Public School и, в то время как многие дизайнеры уходят из расписания Недели моды в Нью-Йорке, наоборот вернутся в официальную программу: их шоу состоится 12 февраля.

Также напомним, что в прошлом месяце марку Donna Karan International купила компания G-III Apparel Group Ltd., которая занимается производством и дистрибуцией одежды для бренда Иванки Трамп. Ранее DKNY принадлежал французской корпорации LVMH.