Раф Симонс стал креативным директором Calvin Klein в августе этого года и еще не успел показать ни одной своей коллекции для бренда. Его дебют состоится 10 февраля в рамках Недели моды в Нью-Йорке, но «ветер перемен» можно ощутить уже сейчас.

На днях марка представила линию нижнего белья весна-лето 2017 и ее рекламную кампанию. Теперь на смену звездам социальных сетей – Джастину Биберу и Кендалл Дженнер пришла нидерландская топ-модель Саския де Брау. В объективе классика модной фотографии Патрика Демаршелье девушка демонстрирует не только знаковые спортивные модели Calvin Klein с широкой резинкой-логотипом, но и более утончённые кружевные модели, а также классические наборы на элегантных тонких шлейках.

Что ж, похоже, Симонс готов открыть новую страницу в истории провокационного бренда, как он уже делал это с Dior. С нетерпением ждем показ.