Зак Позен основал свой бренд в 2001 году. С тех пор у него появилось невероятное количество поклонниц по всему миру, включая известных моделей, актрис и певиц. Кроме того, дизайнер неоднократно получал престижные награды мира моды.

Несмотря на успех его одежды, американец одержим не только коктейльными платьями из парчи и жаккарда, но, как оказалось, еще и обувью. В детстве он любил проводить время в бутике Manolo Blahnik, наблюдая за продавцами, расписывающими клиентам все преимущества той или иной роскошной пары. Спустя годы Зак познакомился с лучшими обувщиками мира, которые раскрыли ему секреты своего мастерства, а теперь наконец решился запустить собственную обувную линию.

Как признался сам Позен, он шел к этому 15 лет, большую часть из которых искал подходящего партнера – его выбор пал на итальянца Стефано Марони. «Я ждал много лет, чтобы найти человека, который понимает, чего я хочу и что требуется для создания и развития бизнеса. Он хорошо разбирается в ДНК бренда и, что самое главное, в качестве», − отметил дизайнер.

На создание коллекции ушло 6 месяцев - от первого скетча до готового продукта. Музами Зака Позена стали голливудские звезды, в честь которых и были названы некоторые пары обуви: Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор и другие. По убеждению американца, разнообразие - это ключ к успеху, поэтому здесь можно найти множество фасонов: ботильоны на устойчивом каблуке, лодочки, туфельки Мэри-Джейн и балетки. Глядя на них, моментально узнаешь почерк кутюрье: замысловатые цветочные узоры, атлас, бархат и фигурные вставки, напоминающие рисунок на крыльях бабочки.

Линия относится к сезону pre-fall, поэтому старт продаж намечен на конец лета 2017 года. Средняя цена пары туфель от Зака Позена составит от $ 525 до $1400. В дальнейшем ассортимент коллекции будет расширяться.