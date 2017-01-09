По традиции начало года является пиком сезона кинонаград, старт котооому положила церемония вручения «Золотых глобусов», прошедшая сегодня в лос-анджелесском отеле The Beverly Hilton. Премию, присуждаемую Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA) называют репетицией «Оскара», так как именно ее лауреаты чаще всего становятся фаворитами выбора киноакадемиков.

В этом году список победителей оказался довольно предсказуемым: Райан Гослинг получил статуэтку за лучшую мужскую роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд», а в соответствующей женской номинации победу праздновала его партнерша по фильму Эмма Стоун. Аарон Тейлор-Джонсон удостоился приза как «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Тома Форда «Под покровом ночи», в Виола Дэвис унесла тот же приз за фильм «Ограды». Лучшей актрисой в мини-сериале стала Сара Полсон, соответствующую награду в мужской категории получил Том Хиддлстон. Почетный «Золотой глобус», премия имени Сесиля Б. Де Милля, достался Мэрил Стрип. Лучшим режиссером назван Дэмиан Шазелл, а лучшей комедией - его картина «Ла-Ла Ленд». Вообще говоря, ни для кого не оказалось неожиданностью, что возглавляющий оскаровскую гонку мюзикл стал в этом году абсолютным лидером по числу полученных статуэток (фильм заслужил рекордных семь «Золотых глобусов»). Наконец, лучшими драматическими актерами названы Кейси Аффлек («Манчестер у моря») и француженка Изабель Юппер («Она»), опередившая фаворитку номинации Натали Портман. А лучшим драматическим фильмом спродиюсированная Бредом Питтом картина «Лунный свет».

Что касается торжественной части, премия «Золотой глобус» в очередной раз подтвердила репутацию самого веселого (не без помощи ведущего церемонии Джимми Фэллона), зрелищного и гламурного шоу призового сезона.

Однако страсти разыгрались не только во время церемонии награждения, но и на красной дорожке, переполненной знаменитостями в роскошных нарядах. Мужчины - в черном, женщины - в блестящем. Для торжественного мероприятия актриса Николь Кидман предпочла белое декорированное металлическими пайетками платье британского бренда Alexander McQueen, Эмма Стоун - наряд от итальянского Дома Valentino, Сара Полсон не смогла устоять перед платьем Marc Jacobs, Рут Негга - перед Louis Vuitton, Изабель Юппер - Armani Prive, Блейк Лайвли - Atelier Versace, Галь Гадот – Mugler, а 42-летняя американская актриса Эми Адамс облачилась в любимый Tom Ford. «У Тома великолепный вкус. Он создает невероятные вещи для каждого клиента. На мне платье Tom Ford в котором я чувствую себя максимально комфортно и очень гармонично», - рассказала Эми. В общем и целом, 80% актрис на красной дорожке были в нарядах, расшитых кристаллами и пайетками. Даже юная Милли Бобби Браун появилась в блестящем платье Jenny Packham.

У мужчин все было на порядок традиционнее - черный смокинг, не больше и не меньше. Отличился на красной дорожке разве что Райан Гослинг, появившийся в белом.