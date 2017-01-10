В сентябре 2014 года Гийом Анри был назначен креативным директором Nina Ricci, заменив на этом посту Питера Коппинга, ушедшего в Oscar de la Renta.

Первые коллекции дизайнера для французского Дома казались настоящим вызовом. Последние два года Анри был верен образу современной femme fatale - отсюда и леопардовые блузы с откровенными вырезами, и прозрачные красные топы, а также много бархата, шелка, винила и кружева. Именно поэтому новая коллекция Nina Ricci Pre-Fall 201 кажется столь нетипичной для бренда. Кажется, дизайнер успокоился и нашел компромисс между своим видением современной моды и стилем подшефного Дома.

Коллекция выделяется среди предыдущих работ Гийома Анри, в первую очередь, за счет цветовой палитры. Межсезонье в его исполнении представляет собой сочетание приглушенных и глубоких насыщенных оттенков. Персиковый и цвет сирени радуют глаз нежностью и мягкостью, а строгие черные тона смягчены плавными линиями пошива и отточки тканей. Палитра оттенков заката солнца переходит в коллекции от нежных пудрово-розового и пастельного желтого до глубокого бирюзового.

Определяет образ героини Nina Ricci и новый стиль силуэтов. Если раньше Анри обращался к чувственным лекалам 70-х, то в коллекции Pre-Fall - к 80-м и минимализму 90-х в духе работ Calvin Klein той же эпохи. В результате здесь появились блузки, виниловые пальто, пиджаки и кожаные платья с увеличенной линией плеча, а также сочетания боди и брюк. Помимо этого, дизайнер смело экспериментирует с пропорциями - объемные пуховики и широкие удлиненные брюки добавляют образам оригинальности.

Интересная обувь в коллекции в классических вариациях прекрасно украшает и дополняет представленные образы. Сочетание в женственных образах «мальчишечьих» элементов отделки придают моделям особый шарм. При этом в декоре Анри придерживается минимализма: стразы, пайетки и ненавязчивые принты идеально вписываются в основную концепцию Nina Ricci Pre-Fall 2017, не отвлекая внимание от кроя и силуэтов коллекции.