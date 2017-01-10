По сообщениям зарубежных СМИ, модный бренд Victoria Beckham понес убытки в размере 4,6 миллионов фунтов стерлингов. Таблоид The Sun утверждает, что бизнес бывшей солистки Spice Girls продолжает нести финансовые потери, несмотря на то, что ее супруг Дэвид Бекхэм вложил в дело 6,7 миллионов фунтов, чтобы спасти его от краха. Однако ни кажущийся успех, ни наличие большого магазина в Лондоне, который с такой помпезностью Виктория открывала в прошлом году, не помогают развитию ее марки.

О том, что модная империя миссис Бекхэм находится в двух шагах от закрытия, стало известно после того, как некоторые СМИ сообщили об официально предупреждении соответствующих инстанций закрыть компанию из-за несвоевременности подачи финансовых отчётов. Известен крайний срок, до которого должны быть улажены все сложности с бумагами - 5 февраля. Если к тому времени отчетности не окажутся в порядке, Victoria Beckham Limited вычеркнут из реестра компаний, и она будет распущена.

Официальный представитель марки информацию о долгах и предоставленном кредите со стороны Дэвида Бекхэма отрицает:

«Это ложные сведения. Существует частная холдинговая компания, (Beckham Brand Holdings Ltd), которая в равных долях принадлежит Виктории, Дэвиду и структуре Simon Fuller's XIX которая курирует все предприятия Бекхэмов. Эти предприятия могут финансироваться различными способами в любой момент времени, что может повлечь за собой путаницу в банковских долгах, внутренних кредитах и инвестициях. Виктория считается самым высокооплачиваемым из директоров, с зарплатой в 700 тысяч фунтов стерлингов, в то время как суммарная зарплата остальных сотрудников составляет 7,3 миллиона фунтов стерлингов».

При этом оборот Beckham Brand Holdings Ltd, основанной в 2014-м, растет. В 2014 году он составил 34 миллиона фунтов, в 2016-м - уже 55 миллионов. Другое дело, что по итогам того же 2014-го прибыль оказалась гораздо меньше - 1,2 миллиона, при этом Дэвид дополнительно инвестировал в компанию свои 4 миллиона.

Инсайдер, близко знакомый с парой, отметил, что проблемы Дэвиду и Виктории не грозят, и что все это лишь большое недоразумение, вызванное задержками в работе с документами.