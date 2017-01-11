Украинская топ-модель Алина Байкова стала одной из главных героинь новой рекламной кампании Dolce&Gabbana, посвященной выпуску коллекции St.Barth.

Новая капсула воспевает красочную и экзотическую природу французского острова Сен-Бертелеми в Карибском море. «Сен-Бертелеми - это солнце, море, пляжи и пальмы, а также беззаботное настроение», - рассказывают Доменико Дольче и Стефано Габбана, которые недавно открыли там новый бутик. Сен-Бертелеми часто называют карибским раем, что подтверждают атмосферные фотографии с другого конца Земли.

Новая съемка стала продолжением истории о путешествии Dolce&Gabbana вокруг света. Стилистом выступила редактор японского Vogue Анна Дело Руссо. На фото модели изучают главные достопримечательности острова, танцуют в ярких нарядах под солнечными лучами, пробуют местную еду и деликатесы, а в конце дня – отдыхают на пляжных вечеринках.

Алина Байкова уже давно известна как востребованная модель мирового уровня. Уроженка Кривого Рога сотрудничала со многими знаменитыми брендами, в частности Oscar de la Renta, снявшись в рекламе парфюма Oscar Flor, а также с Giorgio Armani, Christian Dior, Hugo Boss.