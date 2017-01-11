На дворе 1994 год. 20-летняя Кейт Мосс – восходящая звезда модельного бизнеса. Она только что снялась в легендарной кампании Calvin Klein и прошлась по сотням подиумов самых известных в мире брендов от Prada до John Galliano. А еще она начала встречаться с Джонни Деппом и стала кумиром для миллионов девочек по всему миру – например, для Фионы из английского города Херфорд, которая написала Кейт письмо. «Я всегда хотела быть моделью или парикмахером, - рассказывает девушка, - но я сделала ставку на второе, потому что не вышла ростом и слишком люблю фастфуд. В общем, кто знает, может, спустя несколько лет, я буду делать тебе прическу и красить перед выходом на подиум. Кстати, ты действительно встречаешься с Джонни Деппом? Если да, то отправь мне, пожалуйста, свой и его автограф или хотя бы совместное фото ответным письмом!»

Однако это милое послание было утеряно и дошло до своего адресата только сегодня, спустя 23 года - возможно, оно просто затерялось где-то в архивах. Однако Кейт Мосс посчитала, что лучше поздно чем никогда, и ответила на все вопросы своей поклонницы. Помимо этого, в качестве извинения за столь долгий ответ супермодель отправила свою книгу с автографом.

Письмо Фионы было опубликовано в Instagram модельного агентства Kate Moss Agency и сопровождено комментарием: «Смотрите, что я нашла! Фиона, я отправляю тебе подписанную книгу Kate Moss Book. Прости, что заставила ждать».