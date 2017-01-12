В 2015 году Кендалл Дженнер сменила свою подругу Кару Делевинь на посту амбассадора филиппинской марки Penshoppe. С тех пор младшая сестра Ким Кардашьян успела представить несколько коллекций бренда. Судя по всему, американка успешно справляется с поставленной задачей - руководство Penshoppe вновь пригласило ее стать лицом праздничной линии одежды.

21-летняя модель снялась в новой фотосессии и рекламном видео в нарядах марки. На снимках Кендалл позирует на праздничном красном фоне в топах, джинсах и джемперах из коллекции бренда.

Стоит отметить, что Дженнер, являясь одной из самых востребованных топ-моделей современности, охотно сотрудничает не только с люксовыми брендами модной одежды, но и с более бюджетными марками. Поэтому ее съемка для Penshoppe нисколько не мешает девушке быть лицом Estee Lauder, Marc Jacobs и Givenchy.

Интересно, что в мае прошлого года к команде Penshoppe присоединилась еще одна подруга Дженнер – Джиджи Хадид. Такая вот преемственность топ-моделей.