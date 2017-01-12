Louis Vuitton любит менять привычную парижскую локацию – круизные показы бренда проходили в Монако, в калифорнийском Палм-Спрингс, а последний раз Николя Жескьер пригласил всех почитателей своего творчества в Рио-де-Жанейро.

На этот раз дизайнер отправляется в Страну восходящего солнца. Еще в ноябре он летал в Токио, чтобы присмотреть локацию для показа Louis Vuitton Cruise 2018, который намечен на 14 мая. Однако точное место пока держится в секрете - все подробности появятся ближе к делу

С Японией французский Дом связан давно - еще на рубеже XIX и XX веков там заказывали шелка. В 1978-м в Токио открылся первый флагманский бутик Louis Vuitton. В 2012-м бренд объявил о сотрудничестве с японской художницей Яёи Кусамой, в рамках которой появилась коллекция одежды, аксессуаров и часов со знаменитым узором в горошек. Одна из самых продолжительных коллабораций Louis Vuitton - тоже с японцем - художником Такаси Мураками. В 2003 году Мураками по приглашению Марка Джейкобса раскрасил монограммы Louis Vuitton. Исчезли аксессуары из постоянной коллекции Multicolor Monogram только в 2015 году. А в 2014-м японский дизайнер Рэи Кавакубо к 160-летнему юбилею французского бренда создала для Louis Vuitton свою версию популярной сумки с монограммой.

Вообще, Япония – крайне успешный с коммерческой точки зрения рынок для французского бренда. Поэтому неудивительно, что именно в Страну восходящего солнца в мае этого года с показом отправится Николя Жескьер.

Напомним, что за три дня до шоу Louis Vuitton в Лос-Анджелесе состоится показ круизной коллекции Dior. Chanel и Карл Лагерфельд останутся весной в Париже – шоу назначено на 3 мая.