Для Valentino последний межсезонный показ – событие особой важности. Во-первых, это вторая сольная коллекция Пьерпаоло Пиччоли для итальянского Дома, и интерес к дизайнеру по-прежнему высок. Главный вопрос, который волнует многих не в том, сможет ли он так же успешно работать в одиночку, без Марии Грации Кьюри, а в том, в чем союственно заключается эстетика Пиччоли. Во-вторых, модный Дом еще ни разу не устраивал шоу своих межсезонных коллекций, ограничиваясь лишь красочными лукбуками и небольшими презентациями.

Но все меняется – на днях в Нью-Йорке в здании недавно отреставрированного отеля Beekman состоялся первый в истории показ Valentino Pre-Fall. Примечательно, что для этого исторического момента Пьерпаоло Пиччоли выбрал не родные бренду Милан, Рим или Париж, а город Большого Яблока. «Нью-Йорк - это место, где сбываются мечты. Нью-Йорк - земля надежды и равных возможностей, которые главное не упустить», - рассказал дизайнер. Подчеркнул оптимистичное настроение коллекции, а также новый этап в жизни Valentino и саундтрек - хит Нины Симон Feeling Good.

Своей второй коллекцией Пиччоли не оставил никаких сомнений в том, что его конек – рафинированная, мягкая, почти воздушная женственность. Как и в прошлом сезоне, дизайнер сфокусировался на дневном гардеробе. «Важно, чтобы повседневная одежда была чуть более сказочной и тогда чудеса точно случатся с вами», - объяснил он свою идею, выпустив на подиум девушек в летящих цветочных платьях длиной до колена и практичных сапогах-ботфортах на низком ходу.

Немало внимания итальянец уделил и верхней одежде - в коллекции нашлось место шубам с пушистыми воротниками и цветочными узорами, пальто с аппликациями, кожаным тренчам с эффектом деграде, накидкам из набивного жаккарда и даже армейским бушлатам, на которых при ближайшем рассмотрении все равно были заметны по-настоящему девичьи элементы вроде вышитых звездочек или сердец.

В вечерней части показа соединились отголоски викторианской эпохи с ее высокими воротниками, объемный цветочный декор, благодаря которому платья напоминали о технологии 3D, а также классика красных дорожек - пайетки и блестки в сочетании с глубокими вырезами и яркими оттенками. Лидерами среди аксессуаров в межсезонье Valentino стали коллекции объемные сумки и кожаные перчатки.