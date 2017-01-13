Новую рекламную кампанию туши для ресниц от Maybelline смело можно назвать поворотной точкой в истории бренда, ведь впервые его амбассадором был назван мужчина. Им стал 25-летний бьюти-блогер Мэнни Гутьеррес, число подписчиков которого на Youtube и в Instagram в общей сумме превышает 5 миллионов человек. Вместе с другим бьюти-блогером Шейлой Митчелл он представляет новую тушь The Colossal Big Shot.

Радостную новость молодой человек сообщил поклонникам через Instagram, опубликовав рекламное видео, в котором снялся. «2017 год начинается просто превосходно! Я рад объявить, что стал частью кампании Maybelline New York # #bigshotmascara. Я невероятно взволнован! Спасибо, Maybelline, что дали мне этот шанс. Я с нетерпением жду продолжения нашей совместной работы!» - подписал видео Гутьеррес.

Мэнни начал вести свой канал на YouTube в 2014 году и сегодня является одним из самых популярных бьюти-блогеров в мире. Он считает, что мужчины тоже могут пользоваться косметикой наравне с женщинами и в своих видео учит краситься и буквально изменять свое лицо до неузнаваемости с помощью макияжа. Год назад в интервью Marie Claire он рассказал, что заинтересовался искусством визажиста еще в детстве, когда увидел косметику своей матери: «Я хотел играть с подводкой для глаз, в то время как другие мальчики играли в солдатиков».

Но первопроходцем Гутьерреса все же назвать нельзя, так как не он является первым мужчиной, ставшим лицом бьюти-бренда: в октябре прошлого года 17-летний видеоблогер Джеймс Чарльз стал амбассодором CoverGirl.