Согласно неподтвержденным источникам WWD, в компании Jil Sander ожидаются новые кадровые назначения. Нынешний креативный директор итальянской марки Родольфо Пальялунга намерен покинуть свой пост после того, как представит осенне-зимнюю коллекцию в рамках Миланской недели моды в феврале. Его место, по слухам, могут занять сразу два дизайнера - основатель бренда мужской одежды OAMC Люк Мейер и его супруга Люси.

Люси Мейер имеет большой опыт работы в больших Домах моды. Она была частью команды дизайнеров Dior во времена Рафа Симонса. После ухода последнего и вплоть до назначения Марии Грации Кьюри Мейер работала над коллекциями французского бренда вместе с Сержем Руфье. До Dior Люси трудилась в Balenciaga и Louis Vuitton. По данным издания WWD, Jil Sander ведут переговоры с ней и с ее супругом, чтобы уже с весны те заняли позиции креативных директоров марки.

Впервые слухи о том, что Родольфо Пальялунга покинет Jil Sander, появились в ноябре 2016 года. Однако пока никто не поспешил их опровергнуть.