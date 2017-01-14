Когда в «нулевых» дизайнеры создавали одежду, украшающую женщин и подчеркивающую их сексуальность, Стелла МакКартни работала над вещами удобными и практичными. От этой концепции британка не отступала никогда, и сегодня во время всеобщего увлечения спортивным стилем и свободными силуэтами ей удается быть на шаг впереди коллег. Но кроме заботы о комфорте, Стелла думает и об идее, которую хочет выразить своей одеждой.

Не стала исключением и новая межсезонная коллекция Stella McCartney. В ней дизайнер наглядно показала, насколько опасно бояться прогресса. Самое страшное, по ее мнению, – оставаться на месте вместо того, чтобы двигаться вперед, пусть даже в неизведанном направлении. Иначе можно увязнуть в своей ностальгии по простым временам.

Модели в статусных шубах, крупных ожерельях и внушительного размера ювелирных украшениях позируют на фоне типовых британских апартаментов 60–70-х, утопающих в зыбучих песках ковролина. Этот же ковролин, только уже красочный и нарядный, появился в одежде и аксессуарах: ботинки-челси с квадратными носами, пальто и сумки будто делают девушек частью «утопающих» декораций вокруг.

Еще одна красноречивая аллюзия на ностальгию – это принты с героями The Dandy - британского комикса для детей, популярного в середине XX века. Некогда знаменитые комиксы продавались тиражами по два миллиона экземпляров в неделю, но из-за своего окончательного устаревания и нежелания двигаться в ногу со временем вынуждены были прекратить свое существование пять лет назад.

Если же говорить «безыдейно» о представленной коллекции, то в ней по традиции главное место отведено трикотажу. Длинные платья свободного кроя», декорированные бахромой, соседствуют с брючными костюмами и прямыми пальто, а завершают образы мягкие замшевые сапоги и туфли на низком каблуке, вид которых исключает малейший намек на неудобство.

МакКартни остается верна себе и предлагает сдержанную палитру цветов, а несколько финальных образов в красно-малиновых тонах - скорее заявление о свободе от стереотипов прошлого, чем вызов современности.