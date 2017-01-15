Классик итальянской моды Джорджо Армани – один из главных любимчиков голливудских актрис, выбирающих себе наряды для появления на красных ковровых дорожках. В этом году Giorgio Armani уже успел отличиться на церемонии вручения «Золотого глобуса»: в платьях известного бренда блистала Изабель Юппер, которая удостоилась награды за лучшую женскую роль драматического жанра, а также очаровательные актрисы Наоми Харрис и Жанель Моне. Поэтому, коллекцию Giorgio Armani Pre-Fall 2017 поклонники кутюрье ждали с особым нетерпением.

Неизменные элегантность и шик, узнаваемый безупречный вкус и превосходная цветовая гамма – так вкратце можно описать новое творение итальянского мастера. Межсезонье в исполнении Армани традиционно отличается разнообразием представленных стилей: здесь и уточненная женственность, и деловые костюмы, и традиционная классика.

Giorgio Armani Pre-Fall 2017 – история жизни успешной и уверенной в себе девушки. Вечерние образы чередуются в коллекции с повседневными, легкие полупрозрачные ткани соседствуют с плотными, вместе с моделями ярких цветов, броскими принтами и контрастной отделкой представлены также варианты спокойных пастельных тонов. Элегантные брючные костюмы дополняются аккуратной сумкой или клатчем, уютные джемперы великолепно сочетаются с юбками-макси в мягкую складку, вечерние платья украшаются кружевом, драпировкой и вышивкой.

Ключевыми цветами коллекции стали классический черный и красный, что подчеркивает наличие тонкого вкуса даже у самой строгой и деловой женщины. Именно поэтому дизайнер так часто в своих образах акцентирует талию с помощью широкого пояса и приталенного силуэта одежды.