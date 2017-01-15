После того, как в мае прошлого года Джонатан Сондерс приступил к обязанностям креативного директора Diane von Furstenberg, бренд претерпел большие изменения. С самого начала Диана фон Фюрстенберг отзывалась о британце как о лучшем дизайнере для своего Дома: «Невероятная страсть Джонатана к краскам и принтам, беззаботность его коллекций и желание делать женщин прекрасными делают его идеальным человеком для того, чтобы возглавить DVF и повести его в будущее». Действительно, за полгода марка вышла на новый уровень развития, а теперь добралась и до ребрендинга.

Первые изменения коснулись логотипа - теперь это цветной прямоугольник с названием бренда. Его придумал сам Сондерс вместе с дизайнером марки Джонни Лю. В верхней строчке можно увидеть Diane и von, разделенные длинным пробелом, в нижней – Furstenberg. Особое внимание уделили написанию логотипа, теперь у него новый шрифт, напоминающий стиль написания Saint Laurent. Создатели решили не ограничиваться одним цветом, делая фон желтым, красным или голубым в зависимости от сезона. Этот вариант будет использоваться, в частности, на ярлыках, упаковках и сайте модного Дома.

По словам дизайнера, бренд начинает новую эру, и обновленный логотип является частью этого процесса. Компания представила его на официальной странице в Instagram в преддверии презентации 12 февраля второй коллекции Сондерса для американского Дома.