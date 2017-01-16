На днях в зале особняка «Palazzo Donizetti» в Милане прошел показ новой коллекции Alberta Ferretti Pre-Fall 2017. Невозможно не порадоваться, что несмотря на сезон, дизайнер устроила большое шоу и пригласила многочисленную аудиторию критиков и клиентов. Не обошлось и без успешных топ-моделей, которые не так часто представляют предосенние коллекции: Саша Лусс, Сара Сампайо, Каролина Куркова и Марта Хант сделали показ вдвойне интересным и запоминающим.

Альберта Ферретти, всегда отличавшаяся холодной сдержанностью, на этот раз решила немного пошалить и с успехом осуществила задуманное. Шоу открывали яркие однотонные свитера с надписями в виде названий дней недели: «Monday», «Tuesday», «Wednesday», «Thursday», Friday». Первой моделью, появившейся на подиуме, стала 24-летняя россиянка Саша Лусс, которая продемонстрировала нежно-розовый джемпер с небесно-голубой надписью и кружевную длинную юбку. К слову, кружевные детали в коллекции Alberta Ferretti присутствовали не только на юбках, но и на черных корсетах, брюках и рукавах.

Затем итальянка и вовсе устроила на подиуме вальс цветов: розы, пионы и незабудки распускались на нарядах из капсулы demi-couture посреди бальной залы особняка Palazzo Donizetti. Если рассматривать коллекцию в целом, нельзя не обратить внимание, как плавно дизайнер сделала переход от более ярких оттенков к темным. Показ закрыли модели в длинных черных брючных комплектах из велюра, шифоновых легких платьях и свободных накидках-халатах с детализированной вышивкой.

Альберта Ферретти также поддалась тренду стирать гендерные границы в моде и включила в шоу три мужских выхода, разработанных в единой стилистике: однотонный свитер и длинные брюки. Единственной отличительной чертой между ними стал оттенок одежды: розовый, темно-синий и серый.

Красивая, разнообразная и яркая коллекция Alberta Ferretti – более чем достойное украшение нового межсезонья.