После избрания Дональда Трапма новым президентом США внимание к его жене Мелании стало не менее велико, чем к самому политику. Журналисты отслеживают каждый шаг будущей первой леди и пытаются выяснить подробности о том, что же она планирует в своей нынешней роли.

Политика политикой, а о красоте забывать нельзя. Представителям западной прессы стало известно, что в Белом доме, куда Дональд и Мелания скоро переселятся, для супруги Трампа будет приготовлена отдельная комната для создания макияжа и причесок, совмещенная с гардеробной. В ней первую леди будут готовить к церемонии инаугурации, которая состоится уже 20 января, и другим важных событиям.

«Это будет одновременно гардеробная и гримерная, где можно сделать макияж и прическу. Мелания хочет комнату с профессиональным освещением, так как это сделает работу ее команды более эффективной», - рассказала визажист Николь Брил, подчеркивая, что обычно на макияж миссис Трамп уходит около полутора часов.

Она также призналась, что с нетерпением ждет возможности создать образ первой леди в день инаугурации ее мужа: «Мы проведем творческую встречу и обсудим детали каждого из образов Мелании в день инаугурации. Мелания расскажет, чего она от нас ждет - у нее всегда есть представление о том, как она хочет выглядеть. Я с нетерпением жду возможности увидеть наряд, который она выбрала для этого события. Участвовать в создании ее безупречного образа - большое удовольствие».

Впрочем, Мелания будет использовать гримерную не так уж и часто: бывшая модель заявила, что не переедет вслед за мужем в Вашингтон и еще как минимум год будет жить в Нью-Йорке, пока ее сын Бэррон не окончит там школу.