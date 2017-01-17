8 января 2016 года французский Дом Givenchy навсегда вошел в историю американской демократии. На церемонии вручения премии «Золотой глобус» Мерил Стрип в черном платье Givenchy с зеркальными цветочными украшениями произнесла речь, ставшую одой толерантности. Со сцены актриса в довольно категоричной форме раскритиковала избранного президента США Дональда Трампа.

Как это ни странно звучит, но платье Givenchy идеально вписалось в эту историю. Риккардо Тиши - дизайнер очень современный и демократичный. И нельзя не заметить, как французский бренд под его руководством постепенно меняет свой облик. Вот уже несколько сезонов к ряду он ищет «золотую середину» между практичностью и роскошью, которой всегда славилась марка, и делает это весьма успешно.

К новому межсезонью итальянец подошел с тем же размахом, что и к своим подиумным коллекциям. В лукбуке Pre-Fall 2017 представлены 42 стильных образа для женщин и для мужчин. Тиши, лчень серьезно подходящий к месту съемок той или иной коллекции, и на этот раз сделал оригинальный выбор – команда Givenchy отправилась в великолепный и величественный Копенгаген, с его вечной природой и футуристическими архитектурными дизайнами. В общей сложности, было отобрано три локации этого достославного города, где каждая представляла тот или иной сегмент коллекции.

В целом, Pre-Fall 2017 в исполнении дизайнера строится на четырех основных элементах: многофактурность, яркие цвета, разнообразие стилей и обилии аксессуаров. Так, фон концертного зала The Vega послужил местом сплетения классических элегантных образов, которые наверняка растащат на съемки все стилисты глянцев.

На фоне городских пейзажей Копенгагена Риккардо Тиши продемонстрировал линию коллекции, объединившую мудрость и дух бунтарства. Модели представили эту идею, будучи в белых сорочках, спортивных жакетах и мини-юбках.

Следующий замысел креативного директора воплотился на фоне психоделической природы на контрасте с футуристической бензоколонкой, спроектированной Арне Якобсоном. Именно там Тиши смог передать всю идею модного духа коллекции, где были анимированы контрастными цветами и насыщенными принтами разнородные удлиненные жакеты, шедшие в сопровождении с расклешенными брюками разных оттенков.

Несмотря на то, что в нарядах Givenchy знаменитости периодически появляются на красных ковровых дорожках, замыкают коллекцию не платья, а обыкновенные комплекты из денима, которые модели продемонстрировали в студийной съемке. Происхождение комбинезонов, курток и джинсов-скинни выдают только надписи Givenchy Paris и символ французского бренда – звезда.

Интересно, что в этом сезоне новым лицом бренда дизайнер выбрал Эльзу Хоск – очередного ангела Victoria’s Secret, сделавшего шаг навстречу высокой моде. В кругу любимиц Givenchy давно присутствуют ее коллеги – Адриана Лима и Кэндис Свейнпол.