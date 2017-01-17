В Милане проходит мужская Неделя моды, в рамках которой состоялся показ коллекции Dolce&Gabbana сезона осень-зима 2017/18. Шоу этого бренда никогда не были обделены вниманием, но на этот раз, пожалуй, будет установлен рекорд. Все потому, что организаторы пригласили в качестве моделей знаменитых представителей «поколения Y». Кроме того, итальянский дуэт последовал общей тенденции, связанной со стиранием гендерного разделения коллекций, и включил в формально мужской показ немалое количество женских образов.

Шоу открыл 22-летний блоггер Камерон Даллас, которого многие помнят благодаря юмористическим развлекательным Vine-видео. Он продемонстрировал строгий, но в то же время элегантный брючный костюм, дополненный бабочкой и черными замшевыми туфлями. Вслед за Далласом на подиуме появилась целая команда детей знаменитых родителей. Так, в показе приняли участие дочери Сильвестра Сталлоне - София и Систин, блиставшие на последнем «Золотом глобусе», сын Памеллы Андерсон - Брэндон Ли, сын Синди Кроуфорд - Пресли Гербер, дочь Лайонела Ричи - София, сын Джуда Лоу - Рафферти Лоу, а также экс-подруга Бруклина Бекхэма - Соня Бен Амар.

Многие из них, в частности Брэндон Ли, Пресли Гербер и Рафферти Лоу, заключили контракт с Dolce&Gabbana еще в прошлом году. Тогда они приняли участие в съемках рекламной кампании весенней коллекции бренда. Летом прошлого года Рафферти и Пресли стали первыми из перечисленных детей знаменитостей, кому дизайнеры доверили представить вещи из новой коллекции на подиуме.

«Эти ребята являются представителями нового поколения молодых людей. Для нас они, как никогда, интересны, поскольку мы хотим попытаться понять, что им нравится, а что нет. К примеру, 19-летний Люка Саббат - звезда уличного стиля и молодой предприниматель рассказал нам о том, что его знакомые модели одевали исключительно ту одежду, которая нравилась им самим», - рассказал Стефано Габбана.

В новой коллекции итальянский дуэт представил порядка 112 образов, в которых ярко отображалась ДНК бренда: вышивка золотыми нитями, аппликации в виде герба и львов с коронами, насыщенно-красные камзолы, ордена и строгие шинели. Что касается женских выходов, все они сопровождались исключительно черными бельевыми комплектами в сочетании с пиджаками либо длинными двубортными пальто. В качестве аксессуаров дизайнеры приготовили яркие головные уборы, очки с черной оправой, меховые перчатки, а также объемные сумки-шопперы.