Год только начался, а модная индустрия уже отметилась несколькими кадровыми перестановками. Вслед за Chloé новостями поделился Ralph Lauren, у руля которого встанет Кевин Керриган. Во всяком случае, ему передаются полномочия старшего вице-президента и креативного директора женской линии Lauren и спортивной Chaps.

Американец может похвастаться 20-летним опытом работы в модной индустрии и, что случается нечасто, крайне стабильной карьерой: 18 из них он провел в Calvin Klein. Дойдя до позиции глобального креативного директора сразу четырех линий CK Calvin Klein, Calvin Klein Jeans и Calvin Klein White Label и Calvin Klein Platinum, дизайнер покинул модный Дом спустя два дня после официального назначения Рафа Симонса в августе 2016.

К своим прямым обязанностям в Ralph Lauren Кевин Карриган приступит начиная с пятницы 20 января.