Французский модный Дом Christian Dior проходит новую стадию – эпоху Марии Грации Кьюри, бывшего дизайнера Valentino и лучшего друга и ученика самого Валентино Гаравани. В то время, как вся модная общественность ждет показа haute couture, который пройдет уже совсем скоро в Париже, итальянка представила свою вторую коллекцию для Dior, в очередной раз развивающую тему юности и свободы.

После назначения Кьюри переехала жить в Париж и, по ее же словам, открывает для себя этот город заново. «Париж создан, чтобы творить и он намного более разнообразен, чем кажется на первый взгляд, - делится она впечатлениями. - Париж дарит свободу и именно этот его дух я хотела передать в коллекции».

Dior Pre-Fall 2017 действительно дает современной девушке полную свободу выбора, которого ей так не хватает в большом городе, где легко себя потерять. «Я не думаю, что сегодня возможно демонстрировать женщинам лишь один определенный образ. Я считаю, что женщины предпочитают культовые предметы гардероба, которые позволят им самостоятельно сформировать собственный стиль», – рассказала о свей новой работе Мария Грация Кьюри.

Наверное, поэтому межсезонная коллекция Dior получилась очень многогранной. В сочетании друг с другом вещи из нового лукбука воплощают традиционные образы в духе 50-х и 60-х и при этом могут вписаться в почти любой гардероб. Все потому, что, как и сказала дизайнер, коллекция в большинстве своем состоит из универсальных предметов гардероба: знаковых жакетов bar, черных пальто, кружевных платьев, белых рубашек, водолазок и юбок-миди. Несмотря на изобилие бархатных мини, дерзких косух, фуражек, леопардовых пальто, японского денима с вышивкой, ботфортов на низком каблуке и юбок из тюля, Dior Pre-Fall выглядит очень цельно и просто.

Разнообразие мехов (лама, як, овчина, каракульча), фактурные детали (бахрома из кожи, кружево, плиссировка, пэчворк), вышивка на прозрачных тканях, дениме и обуви – коллекция включила в себя самые неожиданные и противоречивые тренды, которым только предстоит набрать популярность в этом году.

Мария Грация Кьюри снова показала, что не стремится придерживаться фирменного стиля Dior, а выстраивает собственное его видение, прихватив привычные образы с предыдущего места работы – Valentino. Поклонники французского Дома и модные критики ее в этом полностью одобряют.