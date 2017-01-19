Дизайнер Донателла Версаче и исполнительный директор Versace Джонатан Акеройд объявили, что приостанавливают показы Atelier Versace на кутюрной Неделе моды. Это значит, что шоу, которое должно было открывать грядущую Неделю Haute Couture в Париже 22 февраля, не будет. Теперь вместо презентации на подиуме на протяжении всего года бренд проведет ряд встреч и активностей с клиентами в разных городах мира, включая Гонконг и Нью-Йорк.

Решение отказаться от участия в Неделе высокой моды связано с желанием инвесторов сосредоточиться на менее крупных, но зато более клиентоориентированных ready-to-wear проектах.

Тому есть несколько причин. Во-первых, руководство Дома посчитало, сколько показов в год им приходится готовить, - шесть, не считая кутюрных. Затем - сколько раз мастера бренда в спешке создают платья для звезд на красных дорожках многочисленных премий, кинофестивалей и торжественных мероприятий. Оказалось, что швеи Versace, на которых лежит основная работа, просто не успевают делать все сразу. Для работников ателье такой темп - большая нагрузка и стресс. Тем более не всегда оправданные: по подсчетам бренда, он получает намного больше эффекта, когда представляет свои вещи на красных дорожках, а не показах.

«Мы делаем шесть шоу в год. Восемь, если считать Haute Couture. Это много, даже слишком, - рассказал Акеройд. - Мы все знаем, что модель работы современной модной индустрии начала меняться, тогда почему бы и нам не попробовать что-то новое?»

Такой брейк берется брендом не впервые. В период с 2005 по 2012 год Atelier Versace также не выставляли свои коллекции во время Недели haute couture.