Инаугурация Дональда Трампа все ближе, и становятся известны все новые подробности об администрации будущего президента США, с которой ему предстоит работать ближайшие четыре года. Так, выяснилось, что зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, женатый на его дочери Иванке, станет старшим советником Белого дома и займется торговыми сделками и Ближним Востоком.

Сама Иванка не получит должность в администрации отца, однако будет помогать ему в работе. С этой целью Джаред и Иванка вместе с детьми переезжают в Вашингтон и покидают свои текущие должности, а также распродают активы - во избежание нарушения закона о противодействии конфликту интересов.

Так, на днях 35-летняя Иванка официально объявила о решении оставить свой бренд, выпускающий одежду, аксессуары и ювелирные украшения: он продолжит существовать, но уже не под ее руководством. Также бизнесвумен покидает пост вице-президента Trump Organization, компании, которая контролирует такие направления бизнеса ее отца, как недвижимость, отели и гольф-клубы, и продает свои акции. Трамп заявил, что руководить делами компании отныне будут его двое сыновей - Дональд-младший и Эрик.

На своей странице в Facebook Иванка написала:

«Двадцатого января мой отец вступит в должность сорок пятого президента США. И мой долг быть рядом с ним. В связи с чем я покидаю Нью-Йорк и семейный бизнес The Trump Organization. А также снимаю с себя все полномочия по управлению модным брендом Ivanka Trump. С мужем Джаредом и детьми я перееду в Вашингтон, где Джаред станет первым советником президента. Для начала мне предстоит организовать жизнь наших троих детей на новом месте и обустроить наш новый дом».

В открытом письме дочь Дональда Трампа намекнула на приоритетные направления, которыми займется во время президентства отца:

«Я увлечена вопросами образования, расширения возможностей женщин и девочек, женщин-предпринимателей, а также раскрытием их потенциала на рабочем месте. Хочу услышать их мнения и прислушаться к ним, чтобы найти наиболее эффективный путь развития страны. Спасибо всем, кто открыто высказывался. С нетерпением жду начала работы с вами и для вас».

Муж Иванки Джаред Кушнер, который готовится занять один из ключевых постов в администрации тестя, сейчас также занят тем, что распродает свои главные активы: девелоперскую компанию Kushner Properties и газету New York Observer.