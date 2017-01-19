Глобальные перемены ждут ювелирный Дом Tiffany & Co.: креативный директор Франческа Амфитеатроф покидает бренд после трех лет работы. С 1 февраля к ее обязанностям приступит Рид Кракофф, который ранее уже сотрудничал с маркой - летом прошлого года он готовил для Tiffany & Co. перезапуск линии аксессуаров и разработал коллекцию подарков и изделий для дома.

Причина смены арт-руководства объясняется плохими продажами последних коллекций Tiffany & Co. Когда арт-директором Дома была назначена Франческа Амфитеатроф, компания искала все новые и новые пути сделать свои украшения интересными для более молодой аудитории. Видимо, британка с этим заданием не справилась, и руководство посчитало, что оно по плечу Кракоффу.

«Благодаря необыкновенному таланту Рида и его глубокому знанию американской истории и роли Tiffany в ней, его ожидает большой успех на новой должности, – рассказал исполнительный директор компании Фредерик Кюменал. – Его богатый опыт и креативный подход поможет развитию Tiffany на глобальном уровне».

На новой должности дизайнер получит чуть больше свободы и обязанностей, чем его предшественница: он будет не только заниматься дизайном ювелирных украшений и аксессуаров, но и курировать маркетинг, оформление бутиков, онлайн-магазина и рекламных публикаций. До этого в Tiffany & Co. еще никому не доверяли такой диапазон обязанностей.

Будучи трехкратным победителем премии Совета модельеров Америки (CFDA Fashion Awards), Кракофф 16 лет прослужил верой и правдой испанской марке Coach на должности президента и креативного директора. До апреля 2016 года дизайнер вел свой именной бренд, который в конце прошлого года решил закрыть.

«Для меня огромная честь присоединиться к команде Tiffany и полностью посвятить себя работе с легендарным брендом», - поделился эмоциями Риф Кракофф. На новом месте он обещает объединить идеалы ювелирного Дома со 180-летней историей и собственное модернистское видение.