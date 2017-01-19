Журнал V Magazine решил начать 2017 год так, чтобы запомнилось надолго. Для новой провокационной съемки издание пригласило семь топ-моделей современности.

Главной темой фотосессии стали нательная живопись. Каждая из девушек позировала со своей уникальной временной татуировкой, эскиз которой был разработан знаменитой Дженай Чин – мастером тату и художницей по боди-арту.

В проекте приняли участие звезды модельного бизнеса: Джоан Смоллс, Лара Стоун, Кэролин Мерфи, Эмбер Валлетта, Лили Олдридж и Эллен Роза. Самый яркий рисунок, без сомнений, достался 21-летней Кендалл Дженнер, которая, позируя в откровенной позе, демонстрирует расположившуюся на бедре временную татуировку огромной змеи. Запечатлел моделей в роковых образах культовый fashion-фотограф Марио Тестино.

Напомним, что недавно Кендалл Дженнр приняла участие в откровенной съемке календаря LOVE, вызвавшей большой резонанс. Стоит отметить, что для юной модели прошедший 2016 год выдался крайне удачным. Престижный портал Models.com назвал Кендалл и ее коллегу Беллу Хадид моделями года. Представительница семейства Кардашьян заслужила столь высокую оценку, появившись на обложке американского Vogue и подписав контракт с Estee Lauder.