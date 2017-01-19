На этот Новый год Виктория Бекхэм получила, наверное, один из самых необычных и желанных подарков. В январе стало известно, что Елизавета II включила ее в список подданных, которым королева своим указом пожаловала Большой Крест Британской Империи.

Столь почетную награду миссис Бекхэм получит за заслуги в моде и благотворительности. Бывшая участница поп-группы Spice Girls и жена футболиста Дэвида Бекхэма основала собственный модный бренд в 2008 году. В 2011 году Британский совет моды назвал Victoria Beckham брендом года. А в 2015 году тот же Британский совет моды номинировал Викторию в категории «Лучший дизайнер женской одежды». В 2016-м британка создала дебютную коллекцию макияжа совместно с Estee Lauder. По слухам, сотрудничество дизайнера и косметического концерна одной коллекцией не ограничится.

Как было объявлено, титул Дамы был присвоен Виктории как за ее дизайнерские достижения, так и за активную гуманитарную работу, в том числе в качестве посла доброй воли UNAIDS - фонда при ООН, занимающегося борьбой со СПИДом.

Титул, которого удостоилась Бэкхем, - женский аналог звания Рыцарь. Интересно, что она и ранее имела право называться Леди – в 2003 в рыцари был пожалован ее муж. Получив орден из рук Елизаветы, Дэвид признался, что даже не мечтал о такой чести. «Я был просто счастлив встретиться лицом к лицу с королевой. Меня переполняли эмоции, ведь я всегда испытывал по отношению к Елизавете и всему, что с ней связано, глубочайшее уважение. К тому же, это был для меня вдвойне особенный день, ведь я смог взять с собой во дворец своих бабушку и дедушку. Иначе говоря, я смог осуществить то, о чем они метали всю жизнь!» - вспоминает Бекхэм.