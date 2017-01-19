В прошлом году повальное увлечение книгами про юного волшебника Гарри Поттера докатилось и до бьюти-индустрии. Бренд Storybook Cosmetics выпустил кисточки для макияжа в виде волшебных палочек, бомбочки для ванны и палетки с тенями, вдохновленные произведениями Джоан Роулинг.

Видимо, эта оригинальная задумка имела настолько большой успех, что компания решила порадовать фанатов другой культовый франшизы – «Игры престолов». Теперь и у поклонниц Дейенерис Таргариен и Серсеи Ланнистер появится своя косметика. Storybook Cosmetics обещает создать коллекцию, которая удивит не только наполнением, но и внешним видом.

В новую линейку войдут помады в виде яйца дракона, кисти в виде мечей, компактная пудра в виде железного трона и палетка из 12 оттенков теней, оформленная как книга Джорджа Мартина. Палитра будет вдохновлена цветами, преобладающими на ее обложке.

Несмотря на то, что коллекция по «Игре престолов» может стать одной из самых популярных коллабораций Storybook Cosmetics в 2017 году, компания все еще ждет официального разрешения от телевизионной сети HBO. Она производит сериал и имеет авторские права на него.

Напомним, что в разработке Storybook Cosmetics также находятся коллекции, посвященные фильмам «Звездные войны» и «Голодные игры».