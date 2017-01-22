С тех пор как Dior покинул Раф Симонс и до момента, когда его пост заняла Мария Грация Кьюри, модный Дом ни на минуту не прекращал работать. Команду бренда в эпоху «безвременья» возглавляли сразу два дизайнера: швейцарец Серж Руфье и его соотечественница Люси Мейер, успевших создать для Dior три самостоятельные коллекции.

С тех пор их ждал новый виток успеха. В январе 2017 года появились слухи о том, что Люси Мейер, в разное время работавшая в Louis Vuitton и Balenciaga, теперь может возглавить Jil Sander, - но это пока только слухи.

Зато абсолютно точно известно, что 41-летний Серж Руфье станет креативным директором Carven. Он сменит на этом посту Адриана Кайядо и Алексиса Марсьяля, покинувших французский бренд в октябре 2016 года «по взаимному согласию сторон» после полутора лет работы. К новым обязанностям швейцарец приступит 1 февраля: в он будет руководтьб разработкой женских коллекций одежды, аксессуаров и обуви. На новом посту Руфье дебютирует в октябре на Неделе моды в Париже сезона весна-лето 2018.

Дизайнер перешел в Dior в 2008-м при Джоне Гальяно и стал главой дизайна в 2012-м при Рафе Симонсе. Всего он проработал во французском Доме почти 10 лет. До этого он успел набраться опыта в Moschino Cheap and Chic, Sonia Rykiel, Yves Salomon, Gerard Darel и Cacharel.