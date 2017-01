Последние два года ознаменовались началом эпохальной модной революции: fashion-индустрия переживает глобальные перемены, утрачивая свои прежние сезонные, географические и гендерные границы. Происходит объединение женских и мужских показов, шоу проводятся часто в разных местах, а бренды ориентируются на схему see now - buy now или «покупай прямо с подиума».

Givenchy, будучи на острие прогресса, с радостью подхватил все эти тенденции. На показе новой мужской коллекции Риккардо Тиши по сути дела дал старт Неделе высокой моды в Париже, которая вот-вот должна начаться в столице Франции. Креативный директор модного Дома не стал ждать следующей недели, чтобы презентовать публике кутюрную линейку, и совместил ее показ с плановым мужским шоу. Сделал он это не впервые. Традиционно представляемое десятком с небольшим луков очередное пополнение кутюрных архивов Givenchy традиционно не собирает гостей на отдельном показе – максимум на презентации, а то и вовсе лишь у экранов мониторов с новым лукбуком.

Но коллекции весна-лето 2017 повезло - она-таки увидела подиум, по которому прошлись неизменные фаворитки Риккардо Тиши: Мариякарла Босконо, Джоан Смоллс, Лия Кебеде, Лея Т, недавно присоединившиеся к ним Кендалл Дженнер и Белла Хадид и другие завсегдатаи показов французского бренда. Что-что, а кастинг у Givenchy никогда не подводит.

В новом сезоне итальянец, уже десять лет стоящий у руля легендарного Дома Юбера де Живанши, вновь отдает предпочтение излюбленной готике. Каждый из 12 сложносочиненных кутюрных образов представляет собой микс средневековой готической традиции с викторианскими мотивами. Многоярусные «придворные» мантии с высокими жатыми воротниками-стойками, перетянутые на талии корсетом, соседствуют в коллекции с плетеными кольчугами, кожаными жакетами из многослойных каскадов бахромы, перьев и кружева, а также с дышащими ребристыми «жабрами» на груди платьями с отделкой из бисера и сетки. Ручная работа, непревзойденное исполнение и блестящая стилизация – в общем, настоящий haute couture!