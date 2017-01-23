66-летняя Франка Соццани, главный редактор Vogue Italia, умерла после продолжительной болезни в декабре 2016-го. Она возглавляла журнал 28 лет и фактически сформировала его современный облик. На этом посту ее сменит Эмануэле Фарнети, который возглавит также мужское издание L’Uomo Vogue.

За свою карьеру он успел поработать главным редактором восьми журналов. Фарнети получил образование в области телевидения. Впервые он пришел в издательство Condé Nast Italia в 1999 году, его команда занималась запуском Gentlemen’s Quarterly (GQ). Позже он покинул компанию, чтобы занять управленческую должность в одной из газет. Он также был редактором модного журнала Flair и является создателем Icon. В 2014 году Эмануэль вернулся в Condé Nast Italia в качестве редактора AD и полностью изменил работу над журналом. После этого он занял свою текущую должность редактора GQ.

О новом назначении глава издательского дома Condé Nast International Джонатан Ньюхаус объявил в день рождения Франки Соццани, 20 января. «Эмануэле сменит на новом посту легендарную Франку Соццани, которая сумела сделать итальянский Vogue и его спутника L’Uomo Vogue мировыми эталонами в области моды и фотографии. Такой, как Франка, не было и не будет. Но и она сама понимала, что Vogue живет собственной жизнью, которая выходит за пределы творчества любого человека. Она очень уважала Эмануэля и, я уверен, одобрила бы наш выбор», - сказал президент Condé Nast International Николас Колридж.

«Эмануэле – один из самых опытных главных редакторов, которые сегодня работают в Италии. Он любит свою работу и обладает талантом руководителя глянцевого издания. Он известен как настоящий «создатель журналов», у него врожденное чувство того, как производить новый, свежий, не похожий ни на что контент с акцентом на моду и фотографию», - добавил Ньюхаус.

Надо сказать, что в международных Vogue такая практика не очень распространена, но мужчины и ранее возглавляли библию моды. Парижским Vogue 25 лет управлял Мишель де Брюнхофф – он стал одной из ключевых фигур века, близко дружил с Кристианом Диором и именно он убедил кутюрье взять на работу молодого Сен-Лорана. В последние же годы мужчины-редакторы управляли журналом только в Азии – тайским Vogue, например, и сейчас заведует Куллавит Лаосуксри.