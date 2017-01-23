Во время 74-ой церемонии награждения премии «Золотой глобус» была представлена обновленная рекламная кампания тонального крема True Match L'Oréal Paris. На этот раз ее лицами стали американская актриса Блейк Лайвли, нидерландская топ-модель Лара Стоун, шведская plus-size модель Сабина Карлссон, модель-трансгендер Хари Неф, темнокожий актер Дарнел Бернар и многие другие.

Новый проект L'Oréal Paris рассказывает, что среди 33 оттенков True Match каждый может найти идеально подходящий. Тональный крем делится не только на более светлые или более темные оттенки, но и теплые, нейтральные и холодные. True Match обещает подстраиваться под естественный тон кожи, а нежирная текстура должна ложиться ровно и выглядеть естественно.

В поддержку выхода продукта на рынок компания создала ряд коротких рекламных роликов со всеми участниками кампейна. В небольших видео они рассказывают о своем отношении к коже и лицу, а также о том, какие женщины могут пользоваться данным косметическим средством.

Так, для Лары Стоун и Блейк Лайвли тональный крем является незаменимым помощником после многочисленных съемок, а для транссексуальной модели Хари Неф крем - способ почувствовать себя защищенной и уверенной в себе. Актер Дарнел Бернар утверждает, что косметикой могут пользоваться не только женщины, но и мужчины, а модель с веснушками Сабина Карлсон рассказывает, что заслуга True Match в том, что он не перекрывает веснушки, а подчеркивает их естественную красоту.