Дебюта Рафа Симонса для Calvin Klein модная общественность ждала 10 февраля в рамках Недели моды в Нью-Йорке, но произошло это раньше. На днях дизайнер объявил о запуске совершенно новой линии Calvin Klein – By Appointment. Войдут в нее «уникальные предметы одежды», которые раньше бренд отшивал только для знаменитых клиенток. Однако купить просто так одежду Calvin Klein By Appointment не получится: вещи будут изготавливаться по индивидуальным меркам заказчиков в нью-йоркском ателье марки с 1 апреля 2017 года.

В кутюрную линейку вошло 14 новых образов, на которые Симонса вдохновила американская мода с 1920-х по сегодняшний день. В основном, это платья: футляры из виниловой кожи, платья-пачки, с перьями, топы с бахромой и юбки с изображением американского флага.

Снимал лукбук Вилли Вандерперре, бельгийский фотохудожник и давний компаньон Рафа Симонса, за стиль отвечал Оливье Риццо. Лукбук представляет собой коллаж из двух снимков. На первом изображена модель в одежде Calvin Klein By Appointment, на втором – классические трусы Calvin Klein Underwear. Вот как дизайнер пояснил свою идею: «Calvin Klein – это не только белье и джинсы, это намного более масштабная история».

Интересно, что лицами коллекции стали не только модели: Эбби Ли Кершоу, Линейзи Монтеро, Натали Вестлинг, Линейзи Монтеро, Джулия Нобис, Кики Уиллемс, Мика Арганараз, Саския де Брау, Селена Форрест, Тесса Бруинсма, - но и 12-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун.

Напомним, что Раф Симонс был креативным директором французского модного Дома Dior с 2012 по 2015 год. В августе 2016 стало известно, что он возглавил американский бренд Calvin Klein.