Возраст - не помеха модельной карьере. На этот раз всю красоту зрелой красоты в съемке для бренда Loewe продемонстрировала 70-летняя актриса Шарлотта Ремплинг, звезда легендарного «Ночного портье».

Джонатан Андерсон не из тех дизайнеров, которые гонятся за звездными амбассадорами. До августа этого года он ни разу не привлекал к кампейнам собственной марки даже более-менее известных моделей, не говоря уже о знаменитостях, а в одежде подконтрольного ему Loewe за все время его руководства появлялись только три звезды: актрисы Шарлотта Рэмплинг и Тильда Суинтон, а также певица Бейонсе. Как оказалось, Андерсон хотел сделать Шарлотту лицом бренда с самого прихода в испанский Дом.

«Она одна из тех немногих людей, кто может сделать меня очень, очень счастливым, - сказал дизайнер. - Мне кажется, она воплощает настоящую силу женщин - такую, что многим мужчинам и не снилось».

Его желаниям суждено было сбыться: 70-летняя Рэмплинг снялась для весеннего лукбука марки. Фотографии сделал Джейми Хоуксворт, постоянный напарник и друг Андерсона. Вместе с актрисой перед его объективом позировала модель Кики Уиллемс. Съёмка проходила в головном офисе ЮНЕСКО в Париже. В кадре актриса примерила несколько сложноскроенных образов из весенне-летней коллекции, доказав, что Loewe - это одежда для всех возрастов.