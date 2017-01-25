Следом за мужской в Париже стартовала Неделя высокой моды, которую открыл кутюрный показ Schiaparelli весна-лето 2017. Свой 90-летний юбилей детище Эльзы Скиапарелли встретит в этом году в официальном статусе Дома высокой моды. Комиссия министерства промышленности Франции присвоила марке почетное звание еще в конце декабря, но официальное заявление о смене статуса было сделано только в первых числах нового года. Принимающий участие в Неделях высокой моды с 2014 года, ранее Schiaparelli числился в кутюрном расписании лишь в качестве гостя. Однако сейчас он стал 15-м по счету в списке модных Домов, имеющих официальное звание haute couture. Ранее в него входили лишь 14 громких имен, среди которых Christian Dior, Chanel, Giambattista Valli, Givenchy, Jean Paul Gaultier и другие.

Шоу весна-лето 2017 состоялось в важном для Schiaparelli месте - по адресу Вандомская площадь, 21. Именно здесь, начиная с 1934 года находился бутик Эльзы Скиапарелли, а последний модный показ на этой локации проходил более 60 лет назад.

Нынешний креативный директор бренда Бертран Гийон по-прежнему не стремится перевернуть узнаваемый стиль марки с ног на голову. В своей новой коллекции «Шинуазри в сердце» он сочетает свойственную бренду арт-составляющую с мотивами китайского средневекового искусства.

Отдавая дань памяти Эльзы Скиапарелли, дизайнер порадовал всех поклонников Дома очередным тонким прочтением ее наследия - в коллекции нашлось место и для ее знаменитых омаров авторства Сальвадора Дали, и шокирующего розового shoking pink, и для рисунков Жана Кокто с «обнимающими руками», и для самых разных сюрреалистичных символов. Китайское же влияние в коллекции чувствовалось в использованных принтах, доминирующем во многих образах золотом оттенке и крое некоторых вещей. К примеру, жакеты у Гийона отсылали к традиционным китайским халатам, а на широких ремнях можно было рассмотреть аппликации в виде огнедышащего дракона.

А разноцветные ботфорты из замши, которые делали хрупких моделей похожими на средневековых воинов, обещают стать настоящим must-have следующего сезона.

Первыми оценить новую кутюрную коллекцию Schiaparelli собрались Кайли Миноуг, Тэнди Ньютон, Ольга Куриленко, леди Китти Спенсер, Оливия Палермо, Мелисса Джордж, Пикси Лотт и другие звездные поклонницы креативного директора легендарного французского бренда Бертрана Гийона.