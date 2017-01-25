Первым знаменательным шоу в рамках Недели высокой моды в Париже стал не традиционный Versace, а Dior. Здесь состоялся очень важный для мира моды дебют - Мария Грация Кьюри, срывавшая совместными с Пьерпаоло Пиччоли коллекциями для Valentino все возможные овации, представила свою первую кутюрную коллекцию для французского Дома.

Показ прошел в музее Родена, в котором выстроили настоящий садовый лабиринт. Пройдя по нему, гости оказывались в волшебном саду с зеленой травой и огромным деревом в центре, с которого свисали кристаллы, бусины, ленты и карты Таро. Сад построили, конечно, не просто так. Им итальянка отдала дань любителю зелени и цветов, основателю бренда – Кристиану Диору. «Диор, Ив Сен-Лоран, Джанфранко Ферре – традиционная мода и традиционный кутюр, Гальяно – кутюр зрелищный, Раф Симонс – модернистский. В моем же понимании, кутюр – это мечта. Да, я поддерживаю идею Симонса, что кутюр нужно носить, а не хранить в гардеробе. У нас ведь есть клиенты. Но я не хочу потерять способность мечтать и видеть сны», – рассказала Мария Грация Кьюри.

Именно поэтому главной темой показа Christian Dior Couture весна-лето 2017 стали гороскопы, астрология, суеверия и талисманы. Это угадывалось по нарядам, которые напоминали одеяния сказочных героинь. Здесь были платья из тюля, декорированные цветами, из шифона с пышной юбкой и прозрачным лифом, из металлизированной ткани с плиссировкой. Рафинированные и легкие платья Мария Грация разбавила нарядами из тяжелого бархата, черными длинными кейпами и простыми платьями-балахонами с пышными рукавами. Дань уважения самому Кристиану Диору она отдала в комплектах из бар-жакета (теперь он с капюшоном) и длинных юбок, а также в смокингах в военном стиле с медными пуговицами.

Отличительными чертами коллекции стали невероятная женственность форм, обилие романтических образов, изысканная вышивка с изображениями, выполненная в стилистике карт Таро. Мистические наряды дополнялись полупрозрачными масками животных и невесомыми ободками из длинных перьев.

Смешав знаковый для Dior ультраженственный силуэт с цитатами из спортивного и милитари стилей, дизайнер представила почти 6 десятков нарядов, сочетающих сдержанную роскошь, присущую haute couture, с культивируемой сегодня лаконичностью и практичностью. Именно так Мария Грация Кьюри смогла удовлетворить критиков, которые ждали ее дебют с большой надеждой, обвиняя ее предшественника Рафа Симонса в чрезмерной холодности и сдержанности и возлагая на итальянку задачу придать образу Miss Dior нежного мягкого шарма.

Поддержать Марию Грацию приехал не один десяток звездных гостей и друзей Dior: Кирстен Данст, Дайан Крюгер, Диана фон Фюрстенберг, Сьюзи Менкес, Фредерик Бегбедер, Ева Герцигова, новые лица французского бренда – актер Рами Малек и рэпер A$AP Rocky и многие другие.