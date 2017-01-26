Очередной день Недели высокой моды в Париже весна-лето 2017 закрывало традиционное «цветочное» шoу Giambattista Valli. Главный «садoвник» мирoвoгo пoдиума еще ни разу не изменил любимой теме, oднакo каждая из представленных им когда-либо кoллекций, подобно букету живых цветoв, уникальна cвoей кoмпoзицией, палитрoй и упакoвкoй.

В новом сезоне Джамбаттиста Валли искусно соединил множество элементов из разных стилей и направлений. С одной стороны, его героиня невероятно скромна - ее платья с наглухо закрытым длинным рукавом и викторианским воротником-стойкой дополнены лаконичным однотонным белым платком на голову. С другой, она женственна в цветочных пышных платьях силуэта new-look с ручной вышивкой и даже откровенна в ярких коротких шифоновых моделях маллет с длинными развевающимися хвостами.

Мастер бальных платьев и нарядов для красных дорожек, Джамбаттиста Валли редко позволяет себе иронизировать на подиуме - в его коллекциях всегда все серьезно и драматично: километры шлейфов, тяжелые украшения, богатая вышивка. Но на этот раз дизайнер позволил себе небольшую шалость: первые платья из атласного шелка выглядели так, будто их только что достали из шкафа и длительное там пребывание отпечаталось на этих вещах неприглядными складками. Конечно, это элемент кроя и работы с тканью, но как бонус - повод поиронизировать над тем, что современные женщины вечно в спешке, и времени на отпариватель никогда не хватает.

В остальном это типичная коллекция Giambattista Valli. Дизайнер смешивает струящийся шифон с полупрозрачной органзой и сеткой, на которые нанесены десятки вышитых цветов. Фаворитом итальянца по-прежнему остается завышенная линия талии, невероятно пышные юбки, а также объемные прозрачные рукава, которые особенно хорошо подчеркивают изящество плеч. Незамеченными не остались и массивные аксессуары ручной работы: пояса с кисточками из перьев, браслеты, серьги с кристаллами и жемчужинами, а также колье с крупными цветными камнями.

Новая коллекция Giambattista Valli Couture вобрала в себя все, за что дизайнера обожают и боготворят. Эксперимент по воскрешению бальной моды у Джамбаттисты Валли удался на славу и разглядывать его результат можно часами.